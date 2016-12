Marina Berlusconi replica ad Alfano"Coerenza per me è un valore positivo"

13:57 - "Al di là di alcune fantasiose affermazioni che non mi pare il caso di commentare, nella sua odierna intervista al Corriere della Sera l'onorevole Alfano mi muove soprattutto una contestazione: quella di essere coerente. Caratteristica a cui io attribuisco un valore positivo, e che invece l'onorevole Alfano, anche alla luce delle sue scelte, non sembra tenere in gran conto". Così Marina Berlusconi replica ad Angelino Alfano.

In un'intervista al Corriere della Sera il fondatore del Ncd accusa il presidente della Mondadori di essere una copia del padre. Le parole usate dalla dottoressa Berlusconi - dice Alfano - sono la copia delle parole usate dal padre, con l'aggiunta di alcuni brani tratti dai bilanci aziendali. E' da ottobre che stanno preparando il discorso per la sua discesa in campo (...) ma si percepisce la paura per la fine di una storia".