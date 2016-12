Marchionne: populismo rischio reale

17:26 - "Sono totalmente d'accordo con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano: il populismo è un rischio reale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiat e Chrylser, Sergio Marchionne, in merito alle elezioni europee. "Tuttavia - ha aggiunto - credo che la classe politica europea, non solo quella italiana, abbia gravi responsabilità per non essere riuscita a dare risposte credibili agli elettori. Fanno eccezione solo la Germania e la Spagna".