12:57 - Nelle Marche, colpite da un'ondata di maltempo "di eccezionale intensità", sono in corso "i sopralluoghi tecnici per valutare nel più breve tempo possibile i presupposti per la deliberazione dello stato d'emergenza". A garantirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, il quale sottolinea che per accelerare i tempi le autorità hanno acquisito anche le immagini registrate dai satelliti.