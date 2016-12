9 aprile 2014 Manifesti ritoccati, il web deride la Meloni Lei: "Il mondo mi considera una cozza" "Sembra Sharon Stone", "Diventerà Paola Ferrari"... La foto scelta dalla presidente di Fratelli d'Italia per la campagna elettorale scatena la Rete Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - Un po' Sharon Stone, un po' Paola Ferrari. La rete massacra Giorgia Meloni, "colpevole" di aver ritoccato un po' troppo la foto scelta per l'inizio della campagna elettorale per le Europee. E la presidente di Fratelli d'Italia risponde, non senza un filo di ironia, su Twitter: "Ogni volta che esce un manifesto con una foto decente tutti a dire che è ritoccata... E' ufficiale: il mondo mi considera una cozza".

Ma la risposta della Meloni non basta a fermare la "rivolta". "Sta quasi ultimando il suo processo di morphing - scrive un utente - che la porterà a essere Paola Ferrari". "La Meloni reagisce sdegnata alle critiche di manipolare le immagini e confessa: 'Sì, in 9 settimane e mezzo ero io'".



Il botta e risposta prosegue, con il deputato che si difende dalle tante critiche: "E' solo una bella foto.. Devo mettercene una di quando mi sveglio? :)". E ancora: "Ci sono le rughe, gli occhi non sono mai sporgenti presi da quell'angolazione e le borse ci sono 'spesso', non 'sempre'. :)", con tanto di smile per allentare un po' la tensione.