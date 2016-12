M5s, sei deputati verso dimissioni

20:49 - Non si fanno attendere, tra i grillini, le reazioni all'espulsione dei quattro senatori dissidenti. "Esco dal gruppo M5S alla Camera e con me ci sono altri 5 deputati", ha annunciato Alessio Tacconi. "Con questo voto si è dimostrato che non è possibile andare contro il parere di Casaleggio e Grillo. Il sistema di voto è in mano alla Casaleggio Associati e ci dobbiamo fidare. Se fosse affidato a terzi sarebbe più trasparente".