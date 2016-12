22:20 - Il gruppo parlamentare europeo Efd di Nigel Farage è il più votato dai militanti del Movimento Cinque Stelle nel sondaggio online lanciato sul blog di Beppe Grillo per scegliere le alleanze a Bruxelles. Il leader inglese ha superato il 78% delle preferenze, con 23.121 voti sui 29.584 espressi. Al secondo posto i "non iscritti" con 3.533 preferenze, davanti all'Ecr con 2.930.

"Gli eurodeputati del M5S ed io ci divertiremo un sacco a provocare un sacco di guai ai burocrati di Bruxelles", ha detto il leader dell'Ukip, dopo l'esito del referendum. "Con Grillo saremo il 'dream team' della democrazia e un incubo per Bruxelles". L'alleanza "dà grande fiducia alle altre delegazioni che firmeranno per il gruppo comune nelle prossime settimane", ha aggiunto.



Diversi i grilli infuriati - Ma tra i circa duemila commenti che si possono leggere sul blog di Beppe Grillo, non sono pochi quelli che portano avanti lamentele. Una su tutte la scelta di far votare solo oggi fino alle 19, non dando grandi possibilità a chi non ha accesso al web dal posto di lavoro. Molti criticano il sondaggio tout court: scegliere tra Edf (Farage), Ecr (dove è presente Forza Italia) oppure rimanere fuori dai gruppi è stato bollato come una domanda poco democratica. Diversi annunciano l'addio al Movimento. Ma sono anche tanti quelli che invece plaudono la scelta di Farage e che invece criticano l'ipotetica alleanza coi Verdi europei.



Iannuzzi: Grillo torni sui suoi passi su referendum - "Spero che, anche alla luce della crescente insoddisfazione che traspare tra i frequentatori della rete e tra gli attivisti locali, Beppe Grillo abbia l'umiltà ed il coraggio di tornare sui propri passi e di ascoltare". Lo scrive su facebook il deputato del M5S Cristian Iannuzzi, contestando la decisione di limitare il referendum on line sulle alleanze del M5S a Bruxelles a sole tre opzioni. "Sono consultazioni falsate", ha sottolineato rispondendo a chi gli faceva notare l'assenza di Verdi e Lista Tsipras.