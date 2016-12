M5S: "Renzi rifiuta la diretta tv"

12:33 - "Matteo Renzi inaugura in modo encomiabile l'era della trasparenza, rifiutando la proposta di diretta televisiva dell'incontro per le consultazioni". Lo afferma in una nota il gruppo parlamentare M5S, a un'ora dall'incontro con il premier incaricato. "Avremmo voluto garantire anche ai cittadini che non hanno accesso al web la possibilità di assistere alla consultazione. Renzi invece nicchia", sottolineano i Cinque Stelle.