M5S: Parlamento non modifichi Carta

18:03 - "Questo Parlamento non ha la legittimazione per cambiare la Carta costituzionale in modo così radicale". Lo dicono i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e Andrea Cioffi, a margine della seduta della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Al di là dei costi della politica, che si possono ridurre da subito con legge ordinaria, l'Aula non tocchi nulla della nostra Costituzione", aggiungono i Cinque Stelle.