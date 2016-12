M5S:Napolitano fermi questo scempio

21:03 - I deputati e i senatori del Movimento Cinque Stelle chiedono al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che "fermi questo scempio, restituisca ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti". "E' l'ultima opportunità per Napolitano - si legge in una nota - di dimostrare che è il Capo di tutti gli italiani e non solo di una parte. Se rimarrà sordo a questo ultimo grido di allarme nulla sarà più come prima".