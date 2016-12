18:26 - Beppe Grillo non si dimetterà. Lo assicura Claudio Messora, responsabile della comunicazione del M5S in Senato, aggiungendo che il leader del movimento "si sta concentrando sulla prossima battaglia che si combatterà in Europa". Sarà, precisa, "contro il predominio delle banche e il fiscal compact". E sulle alleanze in Europa "deciderà la Rete. E' ancora tutto aperto".