M5s, Grillo in piazza martedì a RomaPizzarotti chiama tutti al presidio

08:51 - Il leader del M5s torna in piazza per manifestare contro le riforme e chiama a raccolta gli elettori: "Malgrado le difficoltà del periodo, sarebbe significativo che, chi può, non ci lasciasse soli e ci raggiungesse a Roma, martedì 15 luglio, ore 11 in Piazza Madama. Saremo con Beppe a dare voce ai cittadini che non vogliono essere esclusi dalle istituzioni". Lo scrive su Facebook la senatrice M5s Barbara Lezzi annunciando la presenza di Beppe Grillo.

Anche il sindaco a 5 Stelle di Parma, Federico Pizzarotti, ha aderito "idealmente" e invita a partecipare al presidio indetto martedì mattina "per un Senato eletto dai cittadini e non nominato dai partiti", scrive su Facebook.



"Alcuni cittadini - spiega - attivi nel difendere i valori della Costituzione stanno organizzando per martedì 15 luglio dalle 11 a Roma nei pressi del Senato un raduno, spontaneo, pacifico e gioioso per difendere il loro diritto di scegliere democraticamente tramite il voto diretto i rappresentanti del Senato della Repubblica. Se siete a Roma passate di lì, io aderisco idealmente visto che non potro' partecipare direttamente! Passate parola".