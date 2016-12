M5S e Lega, Boschi rilancia il dialogo"Riforme non a colpi di maggioranza"

16:22 - "A differenza del passato, noi non vogliamo andare avanti a colpi di maggioranza". Maria Elena Boschi rilancia il dialogo con le opposizioni per le riforme: "Se ci sono stati dei ripensamenti da parte di Lega o M5S noi siamo contenti ma non si ricomincia da capo. Fino a oggi solo Forza Italia ha deciso di partecipare", ha aggiunto il ministro per le Riforme, secondo cui "si va verso il voto finale nel mese di luglio".

Negli ultimi giorni ha tenuto banco l'apertura dei grillini a Matteo Renzi: "Speriamo che il dialogo sia proficuo e sereno e che finalmente si possa parlare del merito delle riforme", dichiara la Boschi a margine di un incontro di area riformista a Massa Marittima.



"Si cerca di andare oltre la maggioranza, con Forza Italia. E' giusto che ci sia un consenso ampio e, con gli altri partiti di opposizione, c'è un dialogo aperto. Ma non si può buttare all'aria il lavoro di mesi che ha coinvolto tutto il Parlamento", chiarisce la Boschi. "Stiamo facendo un processo di riforme con un partito che rappresenta milioni di cittadini e che siede in Parlamento".



I tempi delle riforme - Il ministro è ottimista anche sui tempi: "Ci sono riforme costituzionali che venerdì hanno fatto un passo positivo verso l'accordo. Si va verso la votazione finale nel mese di luglio".



"Preferenze? Questione aperta" - "Preferenze sì o preferenze no? E' un punto aperto nel nostro partito, ma la scelta più importante di tutte è quella di fare una legge elettorale, dopo averne avuta una che poi è stata dichiarata illegittima". Il ministro per le riforme entra nel merito della nuova legge elettorale. "Si può discutere di tutto ma spesso i soggetti che appoggiano una scelta diretta dei cittadini riconoscono anche ai partiti una capacità di selezione di chi va in Parlamento, come dimostrato dall'esito delle primarie".



"Immunità? Vedremo" - Riguardo la possibile reintroduzione dell'immunità per i componenti del nuovo Senato, la Boschi non si sbilancia: "E' una proposta dei relatori, vedremo che accadrà in seguito". "Stiamo facendo un processo di riforme con un partito (Forza Italia) che rappresenta milioni di cittadini e che siede in Parlamento", sottolinea infine il ministro.



Romani (FI): "Ancora molto da fare" - "Tutti parlano di accordo fatto sulle riforme. Abbiamo fatto progressi, ma non siamo assolutamente all'ultimo metro". Paolo Romani, senatore di Forza Italia, risponde indirettamente al ministro Boschi. "Rimane molto da fare", scrive Romani su Twitter.