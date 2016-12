30 maggio 2014 M5S, dopo il flop alle Europee Beppe Grillo espia i peccati con una corona di spine Il leader del Movimento 5 Stelle passeggia per la spiaggia di Marina di Bibbona (Livorno) con l'insolito copricapo, in realtà fatto di alghe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:00 - Una corona di spine, in realtà fatta di alghe, per espiare le proprie colpe dopo l'inaspettata debacle elettorale del suo Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, in tenuta sportiva e cuffiette nelle orecchie, passeggia per la spiaggia di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, con l'originale copricapo che ricorda quello indossato da Gesù prima della crocifissione.

Il leader del Movimento 5 Stelle, avvicinato da alcuni cronisti, non è tornato sul flop alle Europee né ha parlato della possibile alleanza con l'Ukip di Nigel Farage. Si è limitato ad alzare le mani senza rilasciare dichiarazioni.