M5S denuncia la "macelleria ucraina", ma la foto è tratta da un film

14:34 - Ha varcato i confini una delle ultime battaglie grilline. Protagonista, come racconta "L'intraprendente", è la deputata 5 Stelle Marta Grande che a Montecitorio ha denunciato le barbarie che avvengono in Ucraina, citando come esempio una delle immagini che circolano in rete: quella di soldato che tiene fra le mani il braccio carbonizzato di una donna. Peccato che fosse una foto tratta da un film e peccato che l'ambasciatore ucraino non abbia gradito.

La Grande ha denunciato in Parlamento "le tremende operazioni di bassa macelleria cui la follia del governo ucraino sta sottoponendo i cittadini russi, perseguitati, massacrati e torturati in quanto tali" e la creazione da parte del governo ucraino di "speciali campi di filtraggio, che altro non rappresentano che campi di concentramento atti a raccogliere i rivoltosi del sud-est del Paese".



La foto scioccante tratta da un film del 2008 - Arriva quindi anche il momento dell'attacco ai media italiani, colpevoli "di informare ad arte i cittadini, spogliandoli della possibilità costruirsi un'opinione oggettiva". Ma il Web riesce a ricreare un'informazione corretta: "Gira in questi giorni in rete - ha detto infatti all'Aula la Grande - una foto che ritrae un soldato ucraino mentre tiene tra le mani, sogghignando, in modo ineffabile il braccio semicarbonizzato di una donna". Peccato che la foto tanto scioccante da non sembrare vera, in effetti non lo era, ma era un'immagine del backstage di un film russo del 2008 dal titolo "Noi veniamo dal futuro".



La reazione dell'Ucraina - Intanto però è arrivata la reazione stizzita di Kiev, attraverso il suo ambasciatore in Italia, Yevgen Perelygin: "Non ci sono campi di concentramento, ma solo campi profughi per accogliere i rifugiati dalla zona del conflitto".