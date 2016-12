M5S, Beppe Grillo contro Berlusconi

22:33 - Duro attacco del leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, contro Silvio Berlusconi. "Questo nanetto - ha tuonato il comico a Pavia - dice che sono cattivo. Hai ragione Berlusconi, sono cattivo, ma ti prometto che nel primo giorno in cui governeremo o vai in Libano o ti prendi venti anni di galera". "Abbiamo diritto a un processo pubblico - ha continuato Grillo - e lo faremo in via digitale. Hanno ridotto il Paese a una vergogna".