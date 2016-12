M5S, appello alla minoranza del Pd: mandiamo a casa Renzi

13:06 - "Renzi sta riuscendo dove non sono riusciti Monti e Berlusconi, sta trattando la Cgil come uno straccio per la polvere: compagni del Pd cosa aspettate ad occupare le sedi e far sentire la vostra voce?". E' quanto si legge in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo e firmato dall'ideologo del M5S, Aldo Giannulli. La battaglia per l'articolo 18, prosegue il post, è "l'occasione per mandare a casa Renzi".

"Lo scontro che si sta profilando" sul Jobs Act, si legge ancora nel post, "impone che abbiamo tutti molta generosita', mettendo da parte recriminazioni pur giuste, per realizzare la massima efficacia dell'azione da cui non ci attendiamo solo il ritiro di questa infame "riforma", quanto l'occasione per mandare definitivamente a casa Renzi: con l'azione parlamentare e con l'azione di piazza, con gli scioperi, spingendo la minoranza Pd a trarre le dovute conseguenze di quanto accade".



Anche perche', si spiega nel post intitolato 'La battaglia per l'art.18', ora "quello che conta di più è il senso politico generale dell'operazione" del governo, "avviare una nuova offensiva di ampia portata contro il lavoro e le sue garanzie. Dopo verrà l'attacco all'illicenziabilità della Pa, l'ulteriore taglio dei salari, l'ulteriore dequalificazione della forza lavoro e la definitiva espulsione del sindacato alle aziende. Tappe che vedremo succedersi rapidamente, una volta ottenuta la legittimazione di una vittoria sulla questione dell'art. 18: quello che conta qui, più che la questione in sé, è la sua valenza simbolica".



Presentati 689 emendamenti in tutto - Sono 689 gli emendamenti presentati nell'Aula del Senato al Ddl delega sul lavoro, parte del Jobs act del Governo. Quaranta in tutto gli ordini del giorno. Nel dettaglio, la maggior parte degli emendamenti sono stati presentati da Sel (353) seguita da M5S (158). Fi e Lega hanno presentato entrambi 48 proposte di modifica. Il Pd, nel suo complesso, ha presentato 31 emendamenti, 9 sono a firma Sc. Ncd, così come annunciato, non ha presentato proposte di modifica.