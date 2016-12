Lupi: "Renzi entri nel governo"

11:18 - Secondo Maurizio Lupi, per superare l'immobilismo che rischia di incontrare il governo a causa delle tensioni interne al Pd è necessario portare Matteo Renzi all'interno dell'esecutivo. "Un governo non è fatto per sopravvivere, ma per decidere su cose concrete - ha detto infatti l'esponente di Ncd -. Non resteremo a guardare le liti nel Pd. Bisogna coinvolgere Renzi nell'esecutivo, altrimenti così non si può andare avanti".