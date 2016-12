02:00 - La Tav "non è un fatto privato della Valle di Susa o del Piemonte, è un simbolo per tutta l'Europa". A dirlo è il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, il quale spiega come "se un Paese vuole crescere in modo forte, le infrastrutture sono una fondamentale occasione di rilancio dell'economia e per far ripartire l'occupazione". Per Lupi "nessuna legge da sola può ridare slancio all'occupazione".