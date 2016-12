Livorno, la giunta pentastellata scelta attraverso un bando pubblico

17:06 - Dopo la vittoria del pentastellato Filippo Nogarin a Livorno, si inizia a pensare alla giunta comunale della città labronica: il neo sindaco M5S, come promesso in campagna elettorale, ha deciso che gli assessori e il segretario comunale sarà scelto attraverso un bando a cui potranno partecipare tutti i cittadini inviato un curriculum vita. 14 i requisiti richiesti per prendere parte alla selezione e che una commissione vaglierà per compiere una prima scrematura: i candidati restanti saranno poi selezionati attraverso una votazione online sulla piattaforma Airesis. Le candidatura devono essere presentate entro il 17 giugno.