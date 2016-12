Letta: risolveremo problemi dell'Italia

21:11 - Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, guarda "con ottimismo" al fatto che l'Italia possa "risolvere i problemi e fare le riforme anche grazie al ringiovanimento dei leader politici". Il premier indica poi nel superamento del bicameralismo, nella riforma elettorale e in quella della burocrazia gli obiettivi principali del suo governo.

"Il 2014 sarà fondamentale" - Per l'Italia "il 2014 è un anno fondamentale, il primo anno che non si apre con un'emergenza finanziaria e si parla di opportunità di riforme e crescita". Lo ha dichiarato il premier Enrico Letta in un'intervista alla tv messicana Televisa, in occasione dela sua visita di Stato. "Dobbiamo e possiamo - ha sottolineato Letta - superare i ritardi del passato".



"Bce fondamentale" - "Credo sia molto importante sapere che la Bce ha svolto un ruolo fondamentale per l'uscita europea dalla crisi e anche gli ultimi passi di Draghi sono stati quelli giusti. Ha dato un fondamentale impulso, poi raccolto dal Consiglio europeo, a finalizzare l'unione bancaria che in Europa è una rivoluzione vera e propria", ha spiegato Letta dimostrando di apprezzare il lavoro del presidente della Bce.