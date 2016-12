Letta: "Renzi dica cosa vuole fare"

18:29 - "Io chiedo chiarezza e penso che la chiedano i cittadini. Le dimissioni non si danno per manovre di palazzo e dicerie. Ognuno deve pronunciarsi, specie chi vuole venire al posto mio". Lo dice il premier Enrico Letta dopo l'incontro con Matteo Renzi sul futuro del governo. Con "Impegno Italia" l'esecutivo ha studiato un modo "per lottare contro la disoccupazione e per la crescita". "Questo è il patto che io propongo al Parlamento e ai cittadini", spiega.