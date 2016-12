Letta: "Io vado avanti a lavorareAdesso Renzi dica che cosa vuole"

Il premier tiene la sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove propone il suo Patto di coalizione e presenta il suo Impegno Italia, invitando Renzi a "dire che cosa vuole". Il patto che propone "non ha scadenze", dice, aggiungendo: "Se qualcuno ha perso tempo, quello non sono stato io". E ancora: "Trenta miliardi nel biennio 2014-2015 serviranno a ridurre il costo del lavoro a imprese e lavoratori".

20:28 Carbone (Pd): "Letta tira a campare"

"Letta parla di programma senza scadenze, dimostra che il suo unico obiettivo è restare a Palazzo Chigi. Altro che i 18 mesi per fare le riforme: le riforme sono naufragate, a rivitalizzarle ci ha dovuto pensare il Pd. Gli italiani non possono aspettare un altro anno senza riforme con il tirare a campare dei programmi dai buoni propositi". Lo ha detto il deputato renziano del Pd, Ernesto Carbone.

19:33 Impegno Italia: entro giugno ddl su coppie conviventi

"L'Italia è uno dei pochi paesi dell'Europa occidentale che non ha una legislazione in materia di diritti delle coppie conviventi. Per questo ci impegniamo a elaborare una proposta per la disciplina dei diritti delle coppie conviventi entro il secondo trimestre" 2014. Lo prevede Impegno Italia.

18:42 "Rimpasto? Aggiustamento non basta"

"L'aggiustamento non è sufficiente, bisogna tenere conto di quanto accaduto in tutti questi mesi, un governo nato con Berlusconi, con Sc unita e senza Renzi segretario, bisogna tenere conto dei cambiamenti che sono avvenuti che hanno cambiato la natura stessa del governo". Così il premier sull'ipotesi di rimpasto.

18:37 "Incontro con Renzi? Franco e sincero..."

"L'incontro con Renzi? E' stato, come dite voi (i giornalisti, ndr), 'franco e...', in cui ognuno ha molto sinceramente fatto valutazioni, ripreso punti di vista. Quando si discute è sempre positivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Enrico Letta in conferenza stampa.

18:35 Letta:"Massima fiducia in Napolitano"

"Ringraziamento e massima fiducia" verso Giorgio Napolitano. Lo dice Enrico Letta nella conferenza stampa.

18:32 Scuola, cominci a 5 anni e finisca a 18

"Cominciare e finire prima: vogliamo un grande piano per il Paese perché la scuola cominci a 5 anni e finisca a 18". Lo annuncia Letta che sulla scuola prevede "un impegno significativo" che si aggiunge anche a quello per "scuole sicure e cablate". "Un piano ambizioso con bambini al centro", conclude Letta.

18:29 Letta:"30 mld euro per riduzione tasse"

"Trenta miliardi di risorse per il biennio 2014-2015 che consentiranno quelle riduzioni di tasse per le imprese sul costo del lavoro e per il lavoratori". Lo dice Enrico Letta illustrando "Impegno Italia".

18:28 Letta: impegni su economia, riforme ed Europa

"Chiedo al Parlamento e ai partiti di definire, senza più rinvii, l'orizzonte della legislatura su tre assi: economia, riforme istituzionali, Europa". E' quanto si legge nel dossier Impegno Italia appena pubblicato online dal governo e che è costituito da 3 capitoli e una premessa per 57 pagine in tutto.

18:26 Letta: "6 punti per velocizzare le misure"

"Qui dentro ci sono 6 punti sulla parte dell'attuazione: sei punti che modificano le regole" a partire dai "concerti amministrativi" che sono la tomba dell'approvazione delle misure economiche. Lo ha detto il premier Enrico Letta in conferenza stampa.

18:19 "Il mio governo è nato in Parlamento"

"I governi devono nascere in Parlamento. E il mio governo è nato in Parlamento", ha detto Enrico Letta a Palazzo Chigi.

18:19 Letta: con Impegno Italia cittadini avranno benefici

Gli ultimi dati economici positivi "sono elementi fondamentali per far sì che al più presto grazie a 'Impegno Italia' le imprese e i cittadini tocchino con mano questi benefici". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Enrico Letta.

18:17 Letta: "Renzi deve dire cosa vuole"

"Io chiedo chiarezza e penso che la chiedano i cittadini che vogliono sapere che cosa succede alla luce del sole. Le dimissioni non si danno per dicerie e manovre palazzo. Ognuno deve pronunciarsi e dire che cosa vuole, specie chi vuole venire al posto mio". Lo dice Enrico Letta.

18:17 "Mio obiettivo lotta alla disoccupazione"

"Le mie prospettive personali non c'entrano niente né sulle cose di adesso né sulle cose che mi si propongono per il futuro", ha detto ancora Letta nella conferenza stampa, aggiungendo che "l'obiettivo del mio governo è prima di tutto la lotta alla disoccupazione".

18:14 Letta: "Io uomo del Pd, rispetto gli impegni"

Perché solo ora "Impegno Italia"? "Perché io sono rispettoso delle regole e degli impegni presi, e il Pd ha chiesto che ci fosse prima l'impegno sulla legge elettorale. Io sono un uomo del Pd". Lo ha detto il premier Enrico Letta auspicando che il nuovo "patto ci veda tutti impegnati in modo sintonico".

18:12 Letta: "Sono uomo delle istituzioni"

"Io mi considero un uomo delle Istituzioni, così mi comporto e così mi comporterò anche in seguito". Lo afferma il premier Enrico Letta nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi presentando Impegno Italia. Quale è la sua durata? "Io non metto una data", la scadenza è "legata alle riforme" su "emergenza economica-finanziaria e sull'impasse istituzionale".