Letta:"Il 2014 sarà anno crescita"

16:04 - "Il 2014 inizia sia per la Spagna sia per l'Italia senza la tempesta finanziaria addosso" e i dati confermano che è ripresa la crescita. Lo assicura il premier, Enrico Letta, al termine del vertice Italia-Spagna a Roma, e annuncia: "Ci aspettiamo che il 2014 sia un anno di crescita sia in Spagna sia in Italia". E ancora, promette che "la lotta alla disoccupazione giovanile a livello europeo e nei nostri Paesi rappresenta la massima priorità".