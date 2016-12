18:18 - "E' in parte superata la crisi finanziaria, ma la fatica e il disagio sociale sono sempre lì". Così il premier, Enrico Letta, nel suo intervento alla direzione del Pd. "Nel 2014 - aggiunge - abbiamo una grande opportunità: uscire dalla crisi sociale, che resta pesantissima". Parlando del governo, il presidente del Consiglio sottolinea: "Per noi galleggiare non è possibile, altrimenti i problemi non si risolvono".