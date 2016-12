Letta: 30 mld per diminuire tasse

18:52 - "Trenta miliardi di risorse per il biennio 2014-2015 che consentiranno quelle riduzioni di tasse per le imprese sul costo del lavoro e per il lavoratori". Lo afferma Enrico Letta illustrando "Impegno Italia" a Palazzo Chigi. Tra gli obiettivi del patto per rilanciare l'Italia c'è anche la scuola. "Vogliamo un grande piano per il Paese perché la scuola cominci a 5 anni e finisca a 18", ha spiegato il premier, assicurando "un impegno significativo".