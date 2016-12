Legge voto, Renzi:confronto con Fi

19:46 - Sulla legge elettorale è necessario confrontarsi con tutti. Lo sostiene il segretario del Pd, Matteo Renzi. "Se siamo seri oggi non possiamo non considerare quello che dice Forza Italia sulle regole", ha detto infatti in un'intervista al Tg5. Alla domanda se incontrerà Silvio Berlusconi, Renzi ha quindi risposto: "Se ci vediamo è per provare a chiudere, ma prima dovremmo sistemare per benino le cose perché l'incontro abbia un senso".