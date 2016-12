Legge voto, Pd:Fi faccia chiarezza

18:44 - Il Pd chiede che Forza Italia faccia chiarezza dopo le parole di Renato Brunetta, secondo il quale l'accordo sulla riforma elettorale sarebbe stato trovato in vista di un ritorno imminente alle urne. "Il gruppo del Pd esprime preoccupazione" per le parole di Brunetta "che contraddice in modo eclatante la base dell'accordo sulle riforme", ha detto infatti il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, Emanuele Fiano.