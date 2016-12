Legge voto,nuovo incontro Pd-M5S

08:45 - Stop ai botta e risposta a distanza, è tempo di faccia a faccia. Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle tornano a incontrarsi per discutere della nuova legge elettorale. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, al vertice, che sarà trasmesso in streaming a partire dalle 14, non prenderanno parte né Matteo Renzi né Beppe Grillo. Possibile scontro sulle preferenze: per superare l'ostacolo, il Pd potrebbe proporre un sistema misto con capilista bloccati.