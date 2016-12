Legge voto, emendamenti da relatore

06:06 - Il relatore della legge elettorale, Francesco Paolo Sisto (FI), ha presentato in commissione Affari costituzionali tre suoi emendamenti che definiscono "il meccanismo di assegnazione dei seggi nel rapporto tra il voto e la rappresentanza". Le bozze di modifica recepiscono anche le nuove soglie concordate da Renzi e Berlusconi: il 37% per il premio di maggioranza e il 4,5% come soglia di sbarramento per i partiti in coalizione.