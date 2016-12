Legge elettorale, salta incontro Pd-M5sDi Maio: ora parliamo solo con Renzi

20:39 - L'incontro di oggi tra il Pd e il M5S alla Camera non si terrà. Lo comunica il capogruppo del Pd a Montecitorio Roberto Speranza in una lettera alla presidente della Camera Laura Boldrini in cui spiega che "il confronto potrà svolgersi solo dopo formali risposte" da parte del movimento di Grillo. I democratici hanno fretta di concludere la trattativa sulle riforme. E mentre l'accordo tra Renzi e Berlusconi tiene quello con i grillini è ancora da fare.

Speranza ha comunque ribadito che "il Pd considera questo confronto molto serio ed importante per il dibattito democratico nel nostro Paese e per dare più forma al percorso delle riforme. Proprio per questo riteniamo imprescindibile che tale confronto possa svolgersi solo dopo che saranno pervenute formali risposte alle questioni indicate nei giorni scorsi dal Partito democratico".



Smentito quindi Luigi Di Maio sull'"appuntamento decisivo delle 15". Il vicepresidente della Camera era convinto che l'incontro sarebbe avvenuto poiché la richiesta del Pd di avere nero su bianco le posizioni dei grillini "è un problema già risolto anche attraverso le dichiarazioni rilasciate". Di Maio ha subito commentato: "Quello che a noi dispiace è prima di tutto il fatto che si è persa un'occasione oggi, per gli italiani, per arrivare a punto concreto". "Noi abbiamo le idee molto chiare, ma vediamo dall'altra parte molta confusione", aggiunge.



Di Maio: "Da oggi parliamo solo con Renzi" - "D'ora in poi parliamo solo con Renzi, nel Pd gli altri non sono affidabili, siamo esterrefatti". Lo sottolinea il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio (M5S), raccontando come dai due vicesegretari dem, Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani siano arrivati notizie diverse sull'incontro che doveva tenersi. "Ora aspettiamo quali sono le reazioni dall'altra parte", da parte del M5S, "non c'è nessuna volontà di far saltare questo tavolo", ribadisce. "Il nostro è stato un weekend di lavoro per cercare di mettere a punto la proposta. La cosa più semplice era venire da qui a dirvi i nostri punti di caduta e poi far saltare il tavolo".



E Guerini risponde: nemmeno il Pd farà saltare il tavolo - "E' chiaro che neanche il PD intende far saltare il tavolo, consapevole del fatto che l'urgenza delle riforme chiama tutti a lavorare con impegno e tempestivita', confrontandoci con tutti", ribatte il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini, rispondendo all'esponente M5s Luigi Di Maio.



De Poli (Udc): "Renzi non può giocare con due tavoli" - "Renzi non può continuare a giocare su due tavoli mentre il Paese arranca". Lo afferma il vicesegretario dell'Udc Antonio De Poli. "Se sul processo di riforme ha intenzione di portare avanti una maggioranza col Movimento 5 Stelle è libero di farlo, ma forse alcuni problemi ci sono. L'idea di ritrovarci al fianco di soggetti che auspicano il decesso del capo dello Stato ci fa inorridire", ha aggiunto.



Colannino (Pd): "Nessuna preclusione al dialogo" - "Da parte del Pd non c'è alcuna preclusione al dialogo". Lo dichiara il deputato del Pd Matteo Colaninno, che aggiunge: "Sulle riforme riteniamo che il dibattito politico debba coinvolgere tutte le forze parlamentari. Col M5S si è alla ricerca di un punto di incontro sulla legge elettorale, vedremo se saranno disponibili ad una mediazione più ampia. Il peso della responsabilità, questa volta, è sulle loro spalle".



Riforme, Renzi incontra i dissidenti dem - "Siamo ad un bivio, adesso ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni", è la sfida che, all'assemblea del gruppo, Matteo Renzi lancerà alla ventina di dissidenti dem che minacciano di votare contro il Senato delle Autonomie. Il premier è molto determinato a raggiungere il traguardo dell'approvazione della riforma del Senato in prima lettura per incardinare, già prima dell'estate, sempre a Palazzo Madama, l'Italicum. Per Renzi, impegnato nella insidiosissima partita europea tra nomine e battaglia sulla flessibilità, le riforme sono la cartina al tornasole della capacità del governo di cambiare l'Italia per cambiare l'Europa. Per questo, pur temendo la fronda dei dissidenti, il leader Pd non ha alcuna intenzione di far frenare proprio il cammino riformatore del governo.