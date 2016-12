Legge elettorale, no alle quote rosa

Quote rosa bocciate alla Camera. Montecitorio ha detto, infatti, no al 40% delle posizioni di capolista per le candidate (e il 60% ai candidati), alla parità di rappresentanza (al 50%) e all'alternanza di genere nella composizione delle liste. Pd spaccato: mancano 60 voti, le deputate protestano: "Patti non rispettati". Il voto finale è previsto per martedì alle 10.

21:34 Renzi: Pd assicurerà alternanza in lista "Il Pd rispetta il voto del Parlamento sulla parità di genere. Ma rispetta anche l'impegno sancito dalla direzione su proposta del segretario: nelle liste democratiche l'alternanza sarà assicurata. Ho sempre mantenuto la parità di genere. Non intendo smettere adesso". Lo scrive su Facebook il premier e segretario Pd Matteo Renzi. 21:30 Guerini (Pd): manteniamo impegno 50-50 "Per il Pd non cambia assolutamente niente perché noi manteniamo ancora più forte l'impegno per il 50 e 50 nelle liste elettorali". Così il portavoce della segreteria Pd Lorenzo Guerini dopo la bocciatura dell'Aula degli emendamenti sulla parità di genere. 21:11 Protesta deputate Pd: accordo non mantenuto Protesta delle deputate del Pd dopo la bocciatura dell'ultimo emendamento che fissava a 60 e 40 le percentuali della presenza delle donne nelle liste. "Il gruppo non ha rispettato l'accordo", si lamentano in Transatlantico pretendendo dal capogruppo Speranza una riunione immediata. 21:10 Pd chiede rinvio a domani Il Pd ha chiesto alla presidente della Camera, Laura Boldrini, di sospendere l'esame della riforma elettorale dopo che sono stati bocciati tutti gli emendamenti sulla parità di genere. La richiesta è stata avanzata da Ettore Rosato. 21:09 Zampa (Pd): mancano voti nostri Parità di genere, "bocciato anche emendamento 1.93 nel voto segreto. Mancano voti nostri. Lo dicono numeri". Lo twitta la deputata Pd Sandra Zampa. 21:09 Camera: no almeno 40% donne capilista La Camera ha respinto a scrutinio segreto l'emendamento bipartisan alla legge elettorale che prevede che almeno il 40% dei capilista siano donne in ciascuna regione. Il governo si era rimesso all'Aula. 20:27 Camera, no a 50% donne capilista La Camera ha respinto a scrutinio segreto l'emendamento bipartisan alla legge elettorale che prevede l'alternanza dei sessi come capilista all'interno di ciascuna regione. Il governo si era rimesso all'Aula. I sì all'emendamento sono stati 214, mentre i voti contrari sono stati 344. 20:11 Bocciate le quote rosa La Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento bipartisan alla legge elettorale che prevede l'alternanza dei sessi nei posti in lista. Il governo si era rimesso all'Aula. 19:00 Quote rosa, votazione sarà segreta Gli emendamenti sulle quote rosa alla legge elettorale saranno votati nell'Aula della Camera a scrutinio segreto. La votazione segreta è stata chiesta da 46 deputati singoli (e quindi non da un gruppo parlamentare). A quanto si apprende, molti di loro sono di Fi. 18:28 Relatore: "Stasera finiamo" "Se Dio vuole sì, finiamo stasera". Così il relatore alla riforma elettorale, Francesco Paolo Sisto (Fi), ha risposto ai cronisti che, al termine dei lavori del Comitato dei nove, gli chiedevano se il testo verrà approvato dall'Aula della Camera entro stasera. Nel programma è prevista anche una seduta notturna fino a mezzanotte. 18:22 Sisto: "Sì a 8 multicandidature" "Presenteremo in aula la riformulazione di un emendamento che consente le multicandidature fino a otto collegi". Lo ha detto il relatore alla riforma elettorale, Francesco Paolo Sisto (FI), al termine del Comitato dei nove e prima che riprenda la seduta dell'Aula della Camera. 16:49 Seduta sospesa, riprende alle 18 Seduta nuovamente sospesa, fino alle 18, nell'Aula della Camera dove è in corso l'esame della legge elettorale. La sospensione è stata chiesta dal relatore Francesco Paolo Sisto "per risolvere tutte le altre questioni rimaste aperte" sugli altri emendamenti alla legge elettorale, riunendo il comitato dei nove. 15:04 Intesa sulla delega, tetto dei collegi a 120 "I collegi plurinominali non possono essere superiori a 120". Lo prevede la riformulazione dell'emendamento alla legge elettorale sulla delega al governo, con il sì del Comitato dei nove che ora sarà esaminato dall'Aula. "L'intesa è stata raggiunta in zona Cesarini", afferma in Aula il relatore Francesco Paolo Sisto. 13:04 Quote rosa, governo si rimette ad Aula Il governo si rimetterà all'Aula sul tema delle quote rosa. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'esecutivo esprimerà invece parere contrario su tutti gli altri nodi della legge elettorale rimasti aperti. 12:26 Tante deputate vestite di bianco per parità di genere Tante le deputate in bianco nell'Aula della Camera. Sono state diverse le parlamentari che hanno raccolto l'appello lanciato da Laura Ravetto di FI ad indossare qualcosa di bianco per sostenere la parità di genere. Tra loro, Alessandra Moretti e diverse colleghe del Pd ma anche Nunzia De Girolamo di Ncd e Michela Brambilla di FI. Guarda le foto 1

2 Pagina successiva