Legge elettorale, Matteo Renzi: questa è la volta buona, l'Italia cambierà

20:03 - "I conservatori non mollano, resistono, sperano nella palude". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Matteo Renzi. "Ma l'Italia cambierà, dalla legge elettorale al lavoro. Questa è la volta buona", aggiunge il sindaco di Firenze.

"Facciamo chiarezza. In questi giorni tanto parlano di strani accordi. L'accordo che prende il nome Italicum è il frutto delle primarie del Pd dell'8 dicembre. E dopo appena un mese è già avviato in Parlamento. Finalmente la politica decide", ha quindi detto Renzi attraverso i social network. "Molti di quelli che criticano sono gli stessi che non hanno fatto nulla in passato. Adesso è il momento di dimostrare che cambiare si può. E si deve. Basta con le parole, l'Italia ha bisogno di cambiare verso", ha quindi concluso.