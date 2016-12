Legge elettorale, M5S a Renzi: "Noi siamo pronti, incontriamoci giovedì"

14:58 - "Renzi, non c'è tempo da perdere e tanto da fare. Noi siamo pronti. Incontriamoci giovedì per la legge elettorale". E' l'invito via Twitter al presidente del Consiglio da parte di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del M5S.

Il Movimento si era preso qualche giorno di tempo per fare il punto e "cominciare ad articolare tutto quello che è stato detto durante il primo tavolo con il premier". "Sulla riforma della legge elettorale avevo auspicato che ci fosse buona volontà e mi sembra che ci sia", aveva commento Di Maio alla fine dell'incontro.



Settimana chiave per le riforme - Si apre, infatti, una settimana chiave per le riforme: lunedì è previsto il primo voto agli emendamenti in commissione Affari costituzionali al Senato anche se pesa sempre l'incognita di FI.



Calderoli: avanti come un diesel - L'iter in Senato delle riforme procederà "come da programma". Lo ha detto il relatore Roberto Calderoli, al termine di una riunione con l'altra relatrice Anna Finocchiaro. Ai giornalisti che gli domandavano se ci saranno rallentamenti in attesa dell'assemblea di FI di giovedì, Calderoli ha replicato: "Andiamo avanti. Le riforme sono come un diesel: finora abbiamo scaldato le candelette, ora si va avanti senza perdere tempo".