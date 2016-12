Le Pen agli euroscettici: "Alleiamoci" "Grillo? Mi odia ma programmi simili"

19:25 - Forte del successo elettorale ottenuto alle amministrative francesi, la leader del Fronte nazionale, Marine Le Pen, lancia un appello ai partiti anti-Ue in vista delle europee. "Chiedo alle forze euroscettiche del Vecchio Continente di allearsi in difesa degli Stati nazione", ha detto, per un "ritorno della democrazia, della sovranità dei popoli e delle identità nazionali". Poi si rivolge a Beppe Grillo: "Mi odia, ma i nostri programmi sono simili".

"Siamo pronti anche per l'Eliseo" - All'indomani del successo elettorale, Le Pen alza il tiro: "Non siamo più un partito di contestazione ma di adesione, pronto ad assumersi le responsabilità di governo, dai comuni fino all'Eliseo", dichiara la leader del Fronte Nazionale.

"Grillo contesta ma non si assume responsabilità" - Marine Le Pen non lesina critiche al leader del Movimento 5 Stelle: "I nostri partiti sono d'accordo su molti temi, a partire dalla lotta contro l'euro. Al contrario di Fn, Grillo si limita a contestare senza assumersi le proprie responsabilità".



Grillo: no all'idea Le Pen - "Nessuno odia Marine Le Pen. Ha però un'appartenenza politica diversa dal M5S e per questo non sono possibili accordi. Rien d'autre. Adieu". Lo scrive su twitter Beppe Grillo.



Salvini: "Sì della Lega all'appello di Marine Le Pen - Matteo Salvini a Tgcom24 risponde all'appello di Marine le Pen per l'unione degli euroscettici: "Noi ci siamo e ci saremo, l'euro è una moneta criminale che ci affama".