17:29 - Per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per far ripartire l'economia italiana è necessario "promuovere gli investimenti delle imprese, ridurre il cuneo fiscale, migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, ridefinire il sistema degli ammortizzatori sociali e sviluppare le politiche attive per il lavoro". In sostanza, spiega quindi Poletti, far partire quanto previsto dal jobs act.