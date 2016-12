Lavoro, Napolitano: servono novità

19:03 - "No ai conservatorismi". Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando al Quirinale ai giovani riuniti per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico, auspica politiche "nuove e coraggiose" per uscire dalla crisi. L'Italia e l'Europa, ha spiegato "sono alle prese con una profonda crisi, economica, sociale e fanno fatica ad uscirne. Possono farlo solo insieme con politiche nuove e coraggiose per la crescita e l'occupazione".