00:57 - La commissione Lavoro della Camera ha terminato l'esame di tutti gli emendamenti al decreto legge lavoro. Il testo è atteso in Aula per venerdì. Tra le novità approvate, quella relativa al numero massimo di proroghe consentite per i contratti a termine nell'ambito dei 3 anni: il tetto iniziale di otto è sceso a cinque, così come chiesto dal gruppo del Pd.