Landini: "Lavoratore scelga su Tfr"

22:13 - Il governo Renzi dovrebbe fare una legge sulla rappresentanza sindacale in cui "il lavoratore abbia il diritto di scegliere il sindacato che vuole, votare gli accordi e in cui i sindacati siano certificati". A chiederlo è Maurizio Landini. Per il leader della Fiom il governo dovrebbe introdurre una riforma per "permettere a un lavoratore di tenere il Tfr in busta paga se lo vuole". "Uno può averne bisogno durante la propria vita", ha aggiunto.