La spigola alla Camera "costa" a Buonanno oltre 2mila euro

14:27 - Una spigola decisamente cara per il deputato Gianluca Buonanno: quella esposta nell'Aula di Montecitorio contro il ddl sulla messa in prova, che secondo gli esponenti del Carroccio prevedeva norme troppo permissive sugli immigrati clandestini, costerà al leghista infatti 2.605 euro. A tanto infatti ammonta la perdita della diaria per i 10 giorni di sospensione che gli sono stati comminati dall'Ufficio di presidenza della Camera.

"Oggi, guardando l’orologio, ho visto che è il primo aprile e mi è venuto in mente che poteva essere uno scherzo questa discussione con quello che il governo ci propone e la maggioranza vuole fare - aveva detto Buonanno durante la discussione in Aula del ddl -. E ancora di più ieri, quando ho sentito il presidente della Camera fare certe affermazioni in difesa dei clandestini rispetto ai turisti che vanno negli alberghi a 5 stelle. Non pensiamo ai nostri pensionati che mangiano acciughe e sardine per andare avanti".



Buonanno aveva quindi tirato fuori una spigola, spiegando: "Per il primo aprile questa spigola serve al presidente della Camera, che mangia spigole e fa la morale agli altri. Diamo le spigole ai nostri poveri, ai nostri pensionati".