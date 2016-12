La Sardegna passa al Centrosinistra Francesco Pigliaru nuovo governatore

00:40 - La Sardegna va al centrosinistra. A oltre metà scrutinio, infatti, Francesco Pigliaru stacca il presidente uscente di centrodestra, Ugo Cappellacci, di tre punti percentuali. Lontana l'outsider Michela Murgia. Crolla l'affluenza, ferma al 52,23%. La provincia dove si è votato di più è Nuoro, con il 56,54%, maglia nera invece per Carbonia Iglesias inchiodata al 48,83%. Telefonata di Renzi al neogovernatore.

Sezioni scrutinate: 1820/1.828 - Ufficializzata la vittoria del candidato di centrosinistra Francesco Pigliaru con il 42,4%. Segue il presidente uscente Ugo Cappellacci (centrodestra) con il 39,6%. In queste otto sezioni (ritenute comunque ininfluenti per il risultato) si è preso atto che non era possibile per problemi e contrasti sull'assegnazione dei voti chiudere le operazioni e i presidenti hanno quindi deciso di inviare tutta la documentazione ai tribunali delle circoscrizioni. Non si segnalano variazioni di rilievo per il risultato degli altri candidati alla presidenza, con Michela Murgia al terzo posto con il 10,3%, Mauro Pili al quarto con 5,3%, Pier Franco Devias quinto con 1% e ultimo Gigi Sanna con lo 0,8%. In termini di voti, Francesco Pigliaru ha chiuso con 312.982 preferenze, con uno scarto di poco più di 10mila voti rispetto a Ugo Cappellacci, che si è fermato a 292.395.



Cappellacci chiama Pigliaru: "Auguri vincitore" - Il governatore sardo uscente Ugo Cappellacci ha telefonato allo sfidante del centrosinistra Francesco Pigliaru, per fare gli auguri al vincitore, riconoscendo la sconfitta. Lo fanno sapere dallo staff di Pigliaru. La notizia delle telefonata è stata accolta nel quartier generale di Pigliaru con un applauso. "Grazie a tutti, ora Cominciamo il domani", ha pubblicato su Facebook Pigliaru.



Anche Renzi si congratula - "Ho appena telefonato a Pigliaru nuovo Presidente della Regione Sardegna". Lo ha scritto il premier incaricato Matteo Renzi in un tweet dall'hashtag #cominciamoildomani. "Lo straordinario risultato di Francesco Pigliaru è il frutto del grande lavoro del Pd sardo e il segno di un cambiamento importante per l'isola e per il Paese", ha aggiunto Lorenzo Guerini, portavoce segreteria del Partito Democratico.