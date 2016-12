La Camusso contro Renzi: "Il Paese ha pagato con la crisi"

16:50 - "Renzi mi è parso disattento al fatto che c'è una parte del Paese che ha pagato un prezzo altissimo durante questa crisi". Lo ha detto il segretario Cgil, Susanna Camusso, parlando a Bari. "Renzi deve sapere che se risposte ai lavoratori non arrivano o se si tolgono risorse e si riduce la coperta degli ammortizzatori ci sarà un problema di risposta al mondo del lavoro", ha aggiunto.

Riferendosi alle dichiarazioni del premier sulla posizione dei sindacati e di Confindustria su Irpef e Irap, la Camusso ha lanciato una frecciata al presidente del Consiglio: "Capisco che Renzi abbia una visione calcistica, ma il mondo non è fatto di derby. Il tema è a chi vuoi dare delle risposte".



"Il premier - ha aggiunto il leader Cgil - pensa che non c'è un tema di rapporto con le parti sociali. La nostra opinione è che sbaglia. Il messaggio che vogliamo dare è che continua a lanciare dei titoli ma non si vede il merito di quei titoli. Se quei titoli risponderanno al ridare potere d'acquisto a pensionati e lavoratori, saremo i primi ad essere felici; se vogliono dire che si faranno ammortizzatori sociali universali che diano la copertura a tutti, saremo più felici".



In merito alla richiesta di Renzi ai sindacati di rendere trasparenti i bilanci con la pubblicazione online, la Camusso risponde piccata: "Cominciasse il presidente del Consiglio a consultare i siti dei sindacati: scoprirebbe che chiede una cosa che facciamo da 20 anni".