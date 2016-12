La Camera approva l'Italicum: via libera con 365 voti a favore

La Camera ha approvato la riforma delle legge elettorale. I voti a favore dell'Italicum sono stati 365, 156 i contrari, 40 gli astenuti. I votanti erano 521 e la maggioranza richiesta 261. Il testo passa al Senato. Alla votazione ha partecipato il governo al gran completo, vuota solo la sedia del presidente del Consiglio, Matteo Renzi. L'esito è stato accolto da un lungo applauso proveniente dai banchi di Pd e Fi.

15:22 In Cdm anche dl casa e ddl sul lavoro

All'ordine del giorno del Cdm sono previsti anche il decreto per l'emergenza abitativa e due provvedimenti sul lavoro: un decreto per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e un ddl per la riforma degli ammortizzatori sociali.

15:18 Cdm alle 16: si parlerà anche di cuneo fiscale

Alle 16 a Palazzo Chigi si riunirà il Consiglio dei ministri. Lo rende noto in un comunicato il governo. Durante l'incontro è prevista un'informativa in materia di riforme e di interventi di politica economica, inclusa la riduzione del cuneo fiscale.

13:23 Italicum, tra gli assenti Civati e Letta

Ci sono Enrico Letta e Pippo Civati tra i 13 assenti ingiustificati del Pd che non hanno votato per la riforma elettorale. Tra i deputati di Forza Italia cinque sono risultati assenti, uno si è astenuto e un settimo ha votato contro, come si evince dai tabulati del voto.

12:47 Alfano: serve segnale sull'Irap

"Bene 10 miliardi per le famiglie, bene riduzione fiscale 10 miliardi su Irpef. Serve anche segnale forte a imprese su Irap". Lo scrive su twitter il leader di Ncd e ministro dell'Interno Angelino Alfano.

12:44 Civati: "Non ho votato, questa legge è troppo"

"La disciplina di partito è importante, ma questa legge si allontana troppo (come hanno spesso ricordato gli amici e compagni di Sel che con noi sono stati eletti) dal mandato ricevuto dagli elettori". Lo scrive, tra l'altro, Pippo Civati, spiegando sul suo blog le ragioni per le quali non ha partecipato al voto sulla legge elettorale.

12:41 Bersani: "Non si parli di complotti"

"Ho fatto eccezione alla convalescenza per venire a votare e fare il mio dovere ma dico che questa legge va migliorata, ci sono cose che non mi convincono. Capisco gli accordi ma mi stupirei se Berlusconi avesse l'ultima parola, non c'è alcuna ragione e in qualche passaggio mi è sembrato questo". Così Pier Luigi Bersani commenta l'ok della Camera, ribadendo la sua lealtà con autonomia di giudizio e invitando Matteo Renzi a non parlare di "complotti".

12:38 Cuperlo: "Italicum è ancora da migliorare"

"La riforma della legge elettorale ha tagliato un primo traguardo. Buona notizia. Adesso conta come si va avanti. Diverse tra le critiche espresse nell'Aula della Camera hanno una fondatezza che l'onestà intellettuale non può rimuovere". Lo afferma Gianni Cuperlo, leader della minoranza Pd.

11:46 Renzi: "Bene, politica 1 - disfattismo 0"

"Grazie alle deputate e ai deputati. Hanno dimostrato che possiamo davvero cambiare l'Italia. Politica 1 - disfattismo 0. Questa #lasvoltabuona". Così il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, commenta su twitter il via libera alla legge elettorale da parte della Camera.

11:36 Speranza: "Quote rosa priorità del Pd al Senato"

"Sulla questione di genere c'è bisogno di chiarezza, quanto avvenuto in Aula non rappresenta una pagina positiva della nostra democrazia. Per il Pd sarà una priorità assoluta e non consentiremo che nessun accordo ci fermi". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Roberto Speranza, nelle dichiarazioni di voto in Aula sull'Italicum.

11:35 Cartelli M5s contro Renzi e Berlusconi

"Grande sintonia Renzi-Berlusconi. Condannati all'amore". E' il testo dei cartelli che i deputati di M5S hanno esposto nell'Aula della Camera dopo il voto finale sulla legge elettorale. Sui fogli i ritratti dei leader di Pd e Fi divisi da un cuore rosso. La presidente Laura Boldrini ha ordinato la rimozione dei cartelli. Guarda le foto

11:30 Legge elettorale, via libera dalla Camera

Sì dell'Aula della Camera alla riforma della legge elettorale. I voti a favore dell'Italicum sono stati 365, 156 i contrari, 40 gli astenuti. I votanti erano 521 e la maggioranza richiesta 261. Il testo ora passa al Senato.

11:22 Roberta Agostini (Pd): "Mancano norme minime di civiltà"

Senza la parità di genere, nella legge elettorale "mancano norme minime di civiltà europea. C'è un vulnus delle istituzioni, è un brutto messaggio al Paese e non solo alle donne": lo ha detto in Aula Roberta Agostini, prima firmataria degli emendamenti sulle quote rosa, lanciando un appello: "Governo e partiti cambino questa legge al Senato. Il voto favorevole di molte deputate del Pd rappresenta un gesto di buona volontà e responsabilità perché sia migliorata".

11:09 Forza Italia: "Sì ma nessun altro compromesso"

Forza Italia dirà sì all'Italicum, ma non accetterà altri compromessi al ribasso. Lo afferma, in dichiarazione di voto, l'esponente di Fi Massimo Parisi, sottolineando le difficoltà del Pd nel riuscire da solo a mantenere i patti sulla legge elettorale.

11:09 Toninelli (M5S): "Orrenda schifezza"

"Questa legge elettorale voluta da Renzi, Alfano e Berlusconi è un'orrenda schifezza che fa male al Paese e peggiora il livello della democrazia". Lo dice in aula il deputato del M5s Danilo Toninelli annunciando il no del suo gruppo all'Italicum.

10:42 Sì di Ncd

Il Nuovo Centrodestra voterà "sì" all'Italicum ma la "nostra fiducia" accordata al premier Matteo Renzi sulla legge è "collegata al suo impegno a riparare al Senato le incongruenze" finora emerse. Lo ha detto il capogruppo di Ncd alla Camera, Nunzia De Girolamo.