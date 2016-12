L.voto,Renzi:se salta, governo cade

19:48 - Il leader del Pd, Matteo Renzi, non teme un eventuale fallimento della legge elettorale. "Questa è l'ultima chance anche per i parlamentari. Se qualcuno pensa con il voto segreto di sgambettarla, la legislatura vede il proprio fallimento", dichiara Renzi per il quale la polemica sulle preferenze è "pretestuosa". "Trovo strano che persone che magari i voti non è che li abbiano sempre presi - attacca Renzi - polemizzino su questo argomento".