00:09 - "O noi cominciamo a mettere fretta e a chiudere o gli italiani non ci crederanno più". Così Matteo Renzi, chiudendo l'assemblea dei deputati Pd, torna a sostenere l'importanza che la politica torni a decidere in fretta. "Per me l'accordo si rispetta a meno che i contraenti non siano d'accordo", ha aggiunto il sindaco di Firenze all'assemblea a Montecitorio, sull'intesa raggiunta sulla legge elettorale.