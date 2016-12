11:09 - Sembra essere ormai alle porte un accordo per la riforma della legge elettorale. "Stiamo lavorando in queste ore sia sulla soglia per il premio di maggioranza sia sulle altre", ha detto infatti la responsabile riforme del Pd, Elena Boschi. "C'è un prudente ottimismo di trovare un accordo in giornata", ha quindi aggiunto.