15:45 - "La legge elettorale deve andare in aula a gennaio". E' categorico al riguardo il portavoce della segreteria del Pd, Lorenzo Guerini, che avverte: "Non prendo neanche in considerazione altre date". Guerini mette le mani avanti in riferimento alle voci secondo cui alla riunione dei capigruppo in programma nel pomeriggio dovrebbe essere avanzata la richiesta di un rinvio della discussione a febbraio.