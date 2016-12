L.voto,Ncd: lottiamo per preferenze

20:08 - Il Nuovo centrodestra è pronto a dare battaglia in Senato per introdurre le preferenze nell'Italicum. "Alla Camera la legge elettorale è stata migliorata. E' uscita meglio di come aveva preso l'avvio in Parlamento", afferma Angelino Alfano. Ma "sulle preferenze non molliamo", aggiunge il ministro dell'Interno, che lancia un appello a Silvio Berlusconi affinché si permetta a ciascun italiano di scegliere il proprio deputato.