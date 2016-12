17:24 - "Mercoledì vogliamo dare un'opportunità al Pd". Lo scrive su Facebook il deputato del M5S, Luigi Di Maio, parlando del tavolo sulla riforma della legge elettorale. "La nostra proposta - afferma - è un ottimo punto di inizio per dare agli italiani un degno sistema di elezione dei propri rappresentanti". Di Maio spiega ancora: "Proponiamo questo incontro in un momento in cui non c'è accordo tra FI e Pd su nulla".