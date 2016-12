20:56 - "Nella legge elettorale non si può prescindere da alcuni punti, tra cui l'introduzione delle preferenze". Luigi Di Maio (M5S) lo dice aprendo l'incontro, trasmesso in streaming, tra i Cinque Stelle e il Pd a proposito dell'Italicum. "Dopo otto anni di Porcellum - precisa - si deve tornare alle preferenze. So che questo sistema ha alcune degenerazioni, ma questo non significa che non si possono usare controbilanciamenti".

"Delle riforme, dopo la legge elettorale, se volete ne parliamo", ha aggiunto Di Maio. "La nostra proposta è molto più simile alla legge dei sindaci delle altre proposte. Renzi è stato eletto sindaco non al primo turno, perché poteva esserlo se veniva votato dal 51%", dice il vicepresidente della Camera nel sostenere il doppio turno di lista e non di coalizione. "Ci auguriamo che in futuro anche la legge dei sindaci possa avere una norma che dice mai piu' condannati. Nei comuni come in Parlamento".



Renzi al M5S: "Passi avanti, ma scettici sulla vostra volontà" - "E' oggettivo che si sono fatti passi avanti" nel dialogo Pd-M5S sulla legge elettorale: "chi lo dovesse negare sbaglierebbe. Ma dovete anche capire che il nostro atteggiamento è talvolta un po' scettico sulla vostra reale volontà anche perché leggiamo dichiarazioni su P2, democrazia autoritaria...", ha replicato il premier Matteo Renzi. "Vogliamo tenerla aperta o no la discussione" sulle riforme costituzionali "e se sì quali sono i punti su cui voi non accettate totalmente nessun tipo di accordo? Non credo che siamo così lontani" nel merito della riforma.



"Al Senato si chiude in 15 giorni" - Secondo Renzi "ragionevolmente in 15 giorni si chiudono" le riforme costituzionali al Senato. "Se continua l'ostruzionismo, ci vorranno al massimo 15 giorni, da quando si inizia a votare, lunedì prevedibilmente. Il giorno dopo siamo pronti a discutere della legge elettorale al Senato".



"Meglio preferenze delle primarie per legge" - "Se dovessi scegliere tra preferenze e primarie per legge personalmente sarei per la preferenza. Si è arrivati ad accordo che non le prevede tanto che come Pd facciamo le primarie: alcuni dicono di farle per legge, dobbiamo capire se M5S è disponibile ad avere un meccanismo del genere. Personalmente non sono convinto di questo sistema perche' ha un costo per lo stato", afferma ancora il premier.



Di Maio: "Rispondete", Serracchiani: "No mercimonio" - Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Debora Serracchiani nel corso dell'incontro. "Noi vorremmo capire se c'è la disponibilità a discutere di preferenze?", afferma l'esponente cinquestelle. "Siete disposti a cedere sulle preferenze in cambio della governabilità?", insiste il vicepresidente della Camera. Immediata la replica della governatrice del Pd: "Perché dovremmo fare un mercimonio della riforma?".



M5S: "La nostra idea è proporzionale e doppio turno" - "Il M5S presentiamo una proposta alternativa di sistema elettorale. Il primo punto è un proporzionale senza soglie di sbarramento per colmare un deficit di rappresentatività dato dal doppio turno. Al primo turno vince chi prende un voto più del 50%, altrimenti c'è il ballottaggio", afferma il deputato del M5S Danilo Toninelli nel corso dell'incontro con il Pd sulla legge elettorale. "Voi parlate di certezza della vittoria, a noi interessa la stabilità", aggiunge. "Altro punto è la prassi non accettabile che un capo politico si presenti come in più circoscrizioni e poi possa scegliere dove prendere il seggio".