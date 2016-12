16:10 - Giorgio Napolitano non interviene riguardo la discussione in corso sulla riforma del sistema di voto, ma promulgherà la legge "solo dopo un attento esame del testo definitivamente approvato dalle Camere". Lo rende noto il Quirinale in una nota. "Auspico una conclusione positiva, su basi di adeguato consenso parlamentare, dell'iter di riforma finalmente messo in moto a Montecitorio", aggiunge il Capo dello Stato.